韩国数据：9月消费者信心指数为101.7，和8月基本持平

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透首尔9月29日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，在连续两个月上升后，韩国9月消费者信心指数基本持稳，因受访家庭预计，未来他们的生活状况和就业市场不会有太大改善。
韩国央行表示，9月综合消费者信心指数(CCSI)从8月的101.8小跌至101.7，8月指数为2015年12月来最高水准。
消费者信心指数高于100，表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
调查显示，受访者对目前和未来生活状况的信心小幅下跌，但对未来收入的信心和上月持平。
韩国央行调查还显示，9月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，上月为2.4%。
央行称，这次调查是在9月13-23日访查了超过2,080个韩国家庭后所作的。(完)
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