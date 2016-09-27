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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 02:35 BJT

纽约期市：原糖迫近2012年高位，处于超买区域

路透纽约/伦敦9月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二续涨，迫近上周
触及的2012年峰值，进一步深陷超买水准，交易员仍然聚焦在供应收紧，
在10月合约周五到期前，近月价差收窄。
        
    可可期货在上周大跌后继续反弹。咖啡期货表现不一。

    在周一上涨1.9%后，3月原糖合约 收涨0.3美分，或1.4%，报每
磅23.44美分，14日相对强弱指标显示市场处于技术超买水准，2016/17年
可能会出现供应不足。
    
    “我认为，对10月1日开始的下一季供应短缺的看法越来越普遍，”
一伦敦交易商说。
    
    10月/3月合约贴水SBV6-H7最多收窄至0.42美分，周一贴水0.58美
分。
       
    12月白糖 收高6.30美元，或1.1%，报每吨605.20美元。     
   
        
    11月罗布斯塔咖啡 收高20美元，或1%，报每吨1,995美元。12
月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.15美分，或0.1%，报每磅1.537美元。
    
    12月纽约可可期货 收升23美元，或0.8%，报每吨2,868美元。3
月伦敦可可期货 收涨12英镑，或0.5%，报每吨2,233英镑。(完)
    
       
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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