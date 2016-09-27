纽约期市：原糖迫近2012年高位，处于超买区域

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦9月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二续涨，迫近上周 触及的2012年峰值，进一步深陷超买水准，交易员仍然聚焦在供应收紧， 在10月合约周五到期前，近月价差收窄。 可可期货在上周大跌后继续反弹。咖啡期货表现不一。 在周一上涨1.9%后，3月原糖合约 收涨0.3美分，或1.4%，报每 磅23.44美分，14日相对强弱指标显示市场处于技术超买水准，2016/17年 可能会出现供应不足。 “我认为，对10月1日开始的下一季供应短缺的看法越来越普遍，” 一伦敦交易商说。 10月/3月合约贴水SBV6-H7最多收窄至0.42美分，周一贴水0.58美 分。 12月白糖 收高6.30美元，或1.1%，报每吨605.20美元。 11月罗布斯塔咖啡 收高20美元，或1%，报每吨1,995美元。12 月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.15美分，或0.1%，报每磅1.537美元。 12月纽约可可期货 收升23美元，或0.8%，报每吨2,868美元。3 月伦敦可可期货 收涨12英镑，或0.5%，报每吨2,233英镑。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍