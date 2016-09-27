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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货从五个月低位反弹，因回补空头

路透芝加哥9月27日 - 美国大豆期货周二从五个月低位反弹，小幅上
涨，交易商说，因回补空头，以及降雨使部份美国地区推迟收割。
    
    交投最活跃的11月大豆 从盘中触及的五个月低位9.34美元反弹
接近20美分，因在美国农业部周五公布季度库存报告前，交易商出脱空头
头寸。
    
    豆粕期货 也从稍早触及的五个月低位反弹，小幅上涨。豆油期
货基本持平。
    
    美国农业部周一稍晚表示，美国大豆收割速度略为落后于平均收割速
度。
    
    11月大豆期货合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳9.52-1/2美元。
    
    12月豆粕合约 收升2美元，报每短吨299.6美元。12月豆油合约
 持平在33.35美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为230,648口，豆粕为112,085口，豆油为84
,931口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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