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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因回补空头和澳洲及加拿大小麦质量堪忧

路透芝加哥9月27日 - 美国小麦期货周二上涨最多2%，受助于回补空
头，以及澳洲及加拿大降水可能降低当地小麦产量和质量。
    
    在周五美国农业部公布季度库存报告前，投资者轧平仓位。
    
    9月稍早降雨量接近纪录高位后，天气预报称，澳洲东部本周将降骤
雨，过多的水份可能使澳洲部份地区的小麦损失更大。
    
    加拿大降水也令该国小麦质量下降。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦期货 大涨8美分，结算价报4
.04美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为74,896口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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