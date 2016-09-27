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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 04:12 BJT

美国股市：道琼工业指数上扬0.74%，纳斯达克指数收涨0.92%

路透纽约9月27日 - 美国股市周二上涨，由消费类股和包括亚马逊在内的科技股领升，对民主党总统候选人希拉里在美国总统大选首轮辩论中技高一筹的看法，带动股市全面攀升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 升133.47点，或0.74%，至18,228.30点；标准普尔500指数 升13.83点，或0.64%，至2,159.93点；纳斯达克指数 上涨48.22点，或0.92%，至5,305.71点。(完)

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