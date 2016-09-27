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货币新闻 | 2016年 9月 28日 星期三 04:42 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存减少75.2万桶，预估为增加300万桶

路透纽约9月27日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，汽油和馏分油库存也下降。

API公布，截至9月23日该周，美国原油库存减少75.2万桶，至5.064亿桶，预估为增加300万桶。库欣原油库存减少83.2万桶。

上周原油日进口量减少35.7万桶，至750万桶，炼厂日加工量减少34.9万桶。

API公布，美国汽油库存减少370万桶，分析师预估为增加17.8万桶。

API还公布，上周馏分油库存减少34.3万桶，分析师预期为减少1.4万桶。(完)

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