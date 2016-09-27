国际油市：API称上周美国原油库存减少75.2万桶，预估为增加300万桶

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约9月27日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，汽油和馏分油库存也下降。
API公布，截至9月23日该周，美国原油库存减少75.2万桶，至5.064亿桶，预估为增加300万桶。库欣原油库存减少83.2万桶。
上周原油日进口量减少35.7万桶，至750万桶，炼厂日加工量减少34.9万桶。
API公布，美国汽油库存减少370万桶，分析师预估为增加17.8万桶。
API还公布，上周馏分油库存减少34.3万桶，分析师预期为减少1.4万桶。(完)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。