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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 05:40 BJT

加拿大股市：受能源股和矿业股走低拖累下跌，因OPEC冻产协议希望落空

路透多伦多9月27日 - 加拿大主要股指周二下跌，因能源股和矿业股
走低，盖过其他加拿大主要板块温和上涨的支持。美国民主党总统候选人
希拉里在总统大选首轮辩论中被认为表现较佳，对股市带来支撑。
    
    能源股回落1.8%。油价大跌约3%，之前沙特和伊朗官员的讲话，浇灭
市场对两大石油输出国组织(OPEC)成员国将在本周阿尔及利亚会议上达成
妥协，缓解全球供应过剩局面的希望。 
            
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低61.42点，或0.42%，报
14,558.04点。10大类股中有四种下跌，四种上升，两种类股持平。
    
    材料股跌1.5%。金价下跌，因美元和股市上扬，削弱了对黄金和公债
的避险需求。 (完)

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