日韩经济指标预测--9月28日-10月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月26日当周 9月27日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月28日(三) 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 102 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,076 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,790 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -1.8% -0.2% 9月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 10月 -- 77 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -- +1.6% 工业生产(较前月) -- +1.4% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.5% -0.5% 所有家庭支出(较前月) -1.0% +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)8月 -0.4% -0.5% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -0.4% -0.4% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 8月 1.37 1.37 失业率 3.0% 3.0% 2350 日本工业生产 8月初值 +0.5% -0.4% 一个月预估值 -- +4.1% 两个月预估值 -- -0.7% 9月30日(五) 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 9月 -- 48.6 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -10.9% 房屋开工(较上年同期) +7.1% +8.9% 10月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -- +2.6% 进口(较上年同期) -- +0.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差51 10月3日当周 10月2日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正7 正6 大型非制造业景气判断指数 正18 正19 小型制造业景气判断指数 负5 负5 小型非制造业景气判断指数 负1 零 大型企业资本支出预估 +6.8% +6.2% 小型企业资本支出预估 -8.4% -14.9% 10月3日(一) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 50.3 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 8月 -- 盈余83.2 10月4日(二) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 42.0 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,754.6 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.4% 10月5日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结