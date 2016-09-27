更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元因德银忧虑而上涨，兑墨西哥披索大跌2.2%

(新增文末收盘表格) * 美元兑欧元上涨，此前德意志银行股价触及纪录低位 * 美国总统选举辩论后的回补空头，提振墨西哥披索上涨 * 美元兑披索势将创下2月中来最大百分比跌幅 * 市场在美国总统选举辩论后感到释然，这支撑美元 路透纽约9月28日 - 美元兑欧元周二上涨，围绕德意志银行的担忧，导致投资者对欧洲 银行业普遍感到不安，这拖累欧元下跌。墨西哥披索上涨，受美国总统选举辩论后的回补空 头提振。 德意志银行 股价周二触及纪录低位。德银周一表示，关于美国要求该行缴付 140亿美元以和解抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题，无须德国政府出面协助。 欧元兑美元 在纽约尾盘下跌0.29%，报1.1220美元，从周一触及的11天高位1.127 8回落。 投资者担心欧洲银行业的资本水平基本上都将需要加强，导致欧元走弱，纽约梅隆银行 资深全球市场策略师Marvin Loh表示。 市场人士对民主党总统候选人希拉里在美国总统大选首轮辩论中，表现较共和党候选人 特朗普出色的认知，提振墨西哥披索上涨。 墨西哥披索兑美元周一触及纪录低位19.92披索，因担忧特朗普胜出的话，墨西哥往美 国的出口将受到威胁。 但辩论结束后，投资者回补墨西哥披索的空头头寸，Westpac Banking Corporation资 深汇市策略师Richard Franulovich说。 美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布数据显示，最近投机者持有的墨西哥披索空 头头寸大幅上升。 美元兑墨西哥披索在纽约尾盘大跌2.2%，报19.4310披索，盘中触及11天低位19.4048。 美元兑墨西哥披索势将创下2月中来最大单日百分比跌幅。 Westpac的Franulovich表示，在美国总统大选首轮辩论中，对希拉里技高一筹的观点令 市场释然，可能也扶助美元兑欧元上涨，因为特朗普当选将带来不确定性。 市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，几乎没人能确定特朗普若当选总统 ，将对美国外交政策、国际贸易和国内经济可能造成何种影响。 “你可以认为像日圆和欧元这样具有防御性质的货币会得益于特朗普风险。”他表示。 美元兑日圆 持平在100.32日圆，周一下跌0.7%。美元指数尾盘上涨0.15%，报95. 443。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1213 1.1253 -0.36 +3.25 1.0860 美元/日圆 100.43 100.32 +0.11 -16.52 120.30 欧元/日圆 112.59 112.88 -0.26 -13.70 130.47 美元/瑞郎 0.9707 0.9688 +0.20 -3.10 1.0018 英镑/美元 1.3020 1.2975 +0.35 -11.66 1.4738 美元/加元 1.3193 1.3222 -0.22 -4.67 1.3839 美元/离岸人民币 6.6828 6.6823 +0.01 +1.75 6.5680 澳元/美元 0.7666 0.7636 +0.39 +5.37 0.7275 欧元/瑞郎 1.0886 1.0904 -0.17 +0.00 1.0886 欧元/英镑 0.8609 0.8669 -0.69 +16.86 0.7367 新西兰元/美元 0.7298 0.7273 +0.34 +6.93 0.6825 美元/挪威克朗 8.1148 8.1076 +0.09 -8.20 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0982 9.1238 -0.28 -5.24 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5963 8.5311 +0.76 +1.77 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6385 9.6097 +0.30 +5.10 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)