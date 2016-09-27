《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.26 +2.37 +2.24 3720716 京东 26.68 +0.14 +0.53 12270322 新浪 77.73 +1.98 +2.61 1170316 搜狐 43.61 +0.75 +1.75 211569 网易 244.15 +2.94 +1.22 1031259 百度 190.83 +1.97 +1.04 1606080 台湾 台湾积体电路 30.40 +0.56 +1.88 1257109 联电 1.85 +0.00 +0.00 294867 日月光 5.93 +0.05 +0.85 94897 硅品精密 7.41 +0.02 +0.27 155023 和信超媒体 2.52 +0.00 +0.00 991 友达 3.67 +0.00 +0.00 98158 中华电信 35.12 -0.17 -0.48 78685 台湾国际航电 49.01 +0.72 +1.49 1243916 香港 中国移动 61.54 +0.39 +0.64 154491 中国联通 12.21 +0.19 +1.58 101426 中国电信 50.93 +0.53 +1.05 2723 中芯国际 5.57 +0.08 +1.46 9683 电讯盈科 6.21 +0.00 +0.00 3370 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 徐文焰)