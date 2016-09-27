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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 07:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         108.26    +2.37    +2.24   3720716
    京东                26.68    +0.14    +0.53  12270322
    新浪              77.73    +1.98    +2.61   1170316
    搜狐              43.61    +0.75    +1.75    211569
    网易             244.15    +2.94    +1.22   1031259
    百度             190.83    +1.97    +1.04   1606080
    
    台湾
    台湾积体电路       30.40    +0.56    +1.88   1257109
    联电                1.85    +0.00    +0.00    294867
    日月光              5.93    +0.05    +0.85     94897
    硅品精密           7.41    +0.02    +0.27    155023
    和信超媒体         2.52    +0.00    +0.00       991
    友达                3.67    +0.00    +0.00     98158
    中华电信           35.12    -0.17    -0.48     78685
    台湾国际航电      49.01    +0.72    +1.49   1243916
    
    香港
    中国移动           61.54    +0.39    +0.64    154491
    中国联通           12.21    +0.19    +1.58    101426
    中国电信           50.93    +0.53    +1.05      2723
    中芯国际            5.57    +0.08    +1.46      9683
    电讯盈科         6.21    +0.00    +0.00      3370
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 徐文焰)

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