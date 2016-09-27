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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 07:42 BJT

美国经济：FED副主席费舍尔称，劳动市场趋紧推动薪资上扬

“我们正开始见到劳动市场压力上升的成果，”费舍尔说道。

在这所传统黑人大学发表谈话时，费舍尔呼吁学生们研习经济学，并为职场注入更多的多元性。

费舍尔称，多元性上升可望协助研究一些经济学上的谜团，例如过去半个世纪男性劳动人口在黄金工作时期的参与率何以下滑。

美联储高阶领导层因为少数族群代表不足而遭致批评。17名决策官员中，只有明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)为少数族群，他是印度移民之子。没有联储官员是非洲裔或是西班牙裔。

费舍尔表示，美联储正设法增加内部的多元性。他说，“这是漫漫长路上所需采取的种种措施。”(完)

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