金砖国家：9月27日股汇市收盘纵览

路透9月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月27日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.62%，报911.13点。

中国股市：沪综指缩量收升，逢低吸纳买盘推动但观望气氛仍浓

中国汇市：人民币收盘放量微升，购汇需求无碍大行坚定维稳

香港股市：收高逾1%，获益于内地资金流入

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.57%，报58,382.487点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2295/10，上日收报3.2469/74。

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南非股市：跟随全球股市下跌，受对欧洲银行业者的担忧影响。指标Top-40指数 收盘下跌1.26%，报44,397.13点；大盘综合指数 收盘下跌1.13%，报50,899.66点。一些分析师追踪的动能指标显示，这两个股指可能很快进入超卖区域，这可能抑制短期内进一步跌势。

南非汇市：兰特/美元续涨，因投资人认为美国大选首场辩论希拉里技高一筹

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印度股市：收于近一个月最低，稍早受希拉里在美国总统大选首轮辩论中技高一筹的看法鼓舞上涨，但欧洲股市下挫的影响盖过之前涨幅。BSE指数 收盘下跌0.25%，报28,223.7点；NSE指数 收盘下跌0.19%，报8,706.4点。这两个股指均创8月29日来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.48/66.49，上日收报66.6/66.61。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.38%，报973.18点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.32%，报506.38点。