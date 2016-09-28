金砖国家：9月27日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月27日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.62%，报911.13点。
中国股市：沪综指缩量收升，逢低吸纳买盘推动但观望气氛仍浓
中国汇市：人民币收盘放量微升，购汇需求无碍大行坚定维稳
香港股市：收高逾1%，获益于内地资金流入
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.57%，报58,382.487点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2295/10，上日收报3.2469/74。
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南非股市：跟随全球股市下跌，受对欧洲银行业者的担忧影响。指标Top-40指数 收盘下跌1.26%，报44,397.13点；大盘综合指数 收盘下跌1.13%，报50,899.66点。一些分析师追踪的动能指标显示，这两个股指可能很快进入超卖区域，这可能抑制短期内进一步跌势。
南非汇市：兰特/美元续涨，因投资人认为美国大选首场辩论希拉里技高一筹
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印度股市：收于近一个月最低，稍早受希拉里在美国总统大选首轮辩论中技高一筹的看法鼓舞上涨，但欧洲股市下挫的影响盖过之前涨幅。BSE指数 收盘下跌0.25%，报28,223.7点；NSE指数 收盘下跌0.19%，报8,706.4点。这两个股指均创8月29日来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.48/66.49，上日收报66.6/66.61。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.38%，报973.18点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.32%，报506.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.14%，报63.86；卢布兑欧元 升值0.42%，报71.63。(完) (编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583