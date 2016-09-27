《中国报摘》--中国证券报9月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋在四川上市公司并购重组高层研讨会上强调，当前和今后一段时间，证监会将继续深入贯彻党中央国务院关于资本市场发展的决策部署，认真践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持市场化、法治化、国际化方向，强化依法、从严、全面监管要求，按照两手抓的原则，推进上市公司并购重组。
* 其他:
--中钢国际 公告称，公司9月27日收到通知，控股股东中钢集团债务重组方案正式获得批准，这是本轮债转股首家获批的央企。
--银行资金成为楼市加杠杆的重要推手，记者调查发现，表面以住房抵押形式为用户提供消费贷、信用贷、经营贷，实则高额贷款流入了房地产。个别银行甚至牵手赎楼公司，想办法帮助投资者填补首套房贷款“缺口”，赎出房产证后再度抵押套现，增值部分用于再度购买房产。
--中国央行官方微博称，10月1日，人民币将正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置。中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。
--中国证券登记结算公司数据显示，上周(9月19日至9月23日)，沪深两市新增投资者数量51.04万。截至9月23日，沪深两市投资者数量为11,323.32万。
--中国证券投资者保护基金数据显示，上周(9月19日至9月23日)期间，证券交易结算资金转入额为4,463亿元人民币，转出额为4,888亿元，净转入额为-425亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583