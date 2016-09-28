版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 08:26 BJT

企业并购：高田将向一家底特律汽车零部件商出售内饰子公司--消息

路透底特律9月27日 - 知情人士周二表示，高田 内饰子公司Irvin Automotive将由底特律汽车部件制造商Piston Group收购。

消息人士称，此项交易料将于本周稍后完成。价格未予公布。

高田与Piston Group之间的交易，与一项救助高田的较大计划没有直接关联，也与其安全带和气囊业务无关。

路透周一报导，将高田卖给一家救助者的计划原本安排在年底，但可能要延长至明年了，因为有些出价方希望高田走完破产程序，以消除该公司的多数债务。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐