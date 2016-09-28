企业并购：高田将向一家底特律汽车零部件商出售内饰子公司--消息

路透底特律9月27日 - 知情人士周二表示，高田 内饰子公司Irvin Automotive将由底特律汽车部件制造商Piston Group收购。

消息人士称，此项交易料将于本周稍后完成。价格未予公布。

高田与Piston Group之间的交易，与一项救助高田的较大计划没有直接关联，也与其安全带和气囊业务无关。