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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 08:18 BJT

美股业绩：耐克季度营收及获利超过预期，但未来订单逊于预期

路透9月27日 - 耐克公司(耐吉,Nike) 未来订单连续第三次逊于分析师预期，因该公司在北美市场不仅要力抗来自Under Armour 日益增强的竞争，还得面对阿迪达斯(Adidas) 的东山再起。

耐克股价在周二盘后跌4.4%至52.90美元。该公司发布的财报显示，季度营收和获利胜过预期。

在道琼成分股中，耐克今年以来表现敬陪末座，截至周二收盘为止下跌约11%。

耐克及其乔丹品牌(Jordan)在美国鞋业市场仍占最大份额，但竞争对手阿迪达斯和Under Armour正在蚕食该公司维持了数十年之久的主导地位。

该公司称，按恒定汇率计，2016年9月至2017年1月的全球订单增长7%，低于分析师预测的增长8%。

这一备受投资者关注的订单预估，其增幅是五个季度以来的最低。

在截至8月31日的第一季，耐克净利增长5.9%至12.5亿美元，每股盈余为0.73美元。

耐克营收增长7.7%至90.6亿美元，库存跳增11%至49亿美元。

路透调查的分析师此前预测，耐克每股盈余为0.56美元，营收为88.7亿美元。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)

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