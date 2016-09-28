美股业绩：耐克季度营收及获利超过预期，但未来订单逊于预期

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透9月27日 - 耐克公司(耐吉,Nike) 未来订单连续第三次逊于分析师预期，因该公司在北美市场不仅要力抗来自Under Armour 日益增强的竞争，还得面对阿迪达斯(Adidas) 的东山再起。
耐克股价在周二盘后跌4.4%至52.90美元。该公司发布的财报显示，季度营收和获利胜过预期。
在道琼成分股中，耐克今年以来表现敬陪末座，截至周二收盘为止下跌约11%。
耐克及其乔丹品牌(Jordan)在美国鞋业市场仍占最大份额，但竞争对手阿迪达斯和Under Armour正在蚕食该公司维持了数十年之久的主导地位。
该公司称，按恒定汇率计，2016年9月至2017年1月的全球订单增长7%，低于分析师预测的增长8%。
这一备受投资者关注的订单预估，其增幅是五个季度以来的最低。
在截至8月31日的第一季，耐克净利增长5.9%至12.5亿美元，每股盈余为0.73美元。
耐克营收增长7.7%至90.6亿美元，库存跳增11%至49亿美元。
路透调查的分析师此前预测，耐克每股盈余为0.56美元，营收为88.7亿美元。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍