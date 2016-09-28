《香港报摘》--经济日报9月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--港岛爆发豪宅新盘战，筲箕湾香岛以贴近同区一手价格首批推出148伙单位，折实尺价1.5万至2.5万港元。
**其他**
--邮储银行 今日挂牌，昨日暗盘价收报4.71港元，较招股价低1%。
--联想集团 收购摩托罗拉后，手机业务发展未尽如人意，昨宣布裁减近千位员工，占全球员工总数近2%，为一年多以来第二度大幅减省人手。
--瑞银发表报告认为，人工智能（AI）将为未来创新科技的关注点，料全球5,000万职位因而受影响。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583