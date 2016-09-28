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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报9月28日

**头版头条**

--港岛爆发豪宅新盘战，筲箕湾香岛以贴近同区一手价格首批推出148伙单位，折实尺价1.5万至2.5万港元。

**其他**

--邮储银行 今日挂牌，昨日暗盘价收报4.71港元，较招股价低1%。

--联想集团 收购摩托罗拉后，手机业务发展未尽如人意，昨宣布裁减近千位员工，占全球员工总数近2%，为一年多以来第二度大幅减省人手。

--瑞银发表报告认为，人工智能（AI）将为未来创新科技的关注点，料全球5,000万职位因而受影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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