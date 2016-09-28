《中国报摘》--其他报纸重要消息9月28日

**上海证券报**

--中国社科院财经战略研究院最新报告预测，四季度经济将增长6.6%左右，CPI上涨2.1%左右；全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。四季度宏观经济走势将受去产能、去泡沫和清理债务等因素影响，基建投资、房地产投资、民间投资增速存在回落压力。

--联络互动 公告称，拟以现金收购美国第二大电商网站Newegg.Inc的55.7%权益，加快进入智能硬件领域的步伐；收购标的资产的交易价格为2.64亿美元(约合17.7亿元人民币）。

--国家发改委周二(27日)下午召开保障冬季煤炭稳定供应的会议，这是国家发改委一个月里第四次召开会议讨论煤炭供应问。分析人士认为，未来几个月，相关部门对于保障冬季用煤重视程度将不亚于去产能。

**证券时报**

--四川省政府官网信息显示，将推动四川发展（控股）有限责任公司组建金控公司和“四川银行”，目前已经进入省政府常务会议研究阶段，并获得原则性通过。

--光大证券 全资子公司光大资本投资有限公司等发起设立延安光大基金，总规模150亿元，期限10年；通过PPP模式运营，重点投向延安新区开发建设及市政府重大项目。

**第一财经日报**

--中国汽车工业研究院北京分院院长刘英透露，2016年新能源车补贴政策预计在10月出炉，新能源汽车准入门槛以及补贴要求都将不断提高。该政策原本预定在7月出台，但由于骗补事件复杂性导致延后。

**东方早报**

--杭州市住房保障和房产管理局发布消息，9月28日起，杭州同步上调公积金贷款二套房首付比例、商业性住房贷款二套房首付比例、暂停购房入户。这是杭州9月19日重启限购后，再次出台购房新政。(完)