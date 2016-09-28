《香港报摘》--信报9月28日

**头版头条**

--希拉莉赢出首场美国总统大选电视辩论的效应，带动环球升市的效力短暂，对欧股支持有限，美股表现更属慢热。

**其他**

--亚开行副首席经济学家庄巨忠指出，香港属外向型经济体，容易受国际经济变化影响；在财政政策及访港旅客的带动下，预期明年经济增长仍可达2%。

--电子钱包公司TNG取得金管局的储值支付工具牌照后宣布推出即时全球滙款服务，经过认证的至尊会员（SVIP）将可滙款至中国、新加坡、越南、印尼、菲律宾等12个国家，最快15分钟内可在当地邮局或者当舖取款，另外亦可在银行取款。

--渣打集团 透过私募投资持股的印尼能源公司Maxpower Group涉嫌行贿以取得合约，美国司法部正调查渣打是否要为未有阻止有关不当行为而负责。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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