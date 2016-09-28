《香港报摘》--信报9月28日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--希拉莉赢出首场美国总统大选电视辩论的效应，带动环球升市的效力短暂，对欧股支持有限，美股表现更属慢热。
**其他**
--亚开行副首席经济学家庄巨忠指出，香港属外向型经济体，容易受国际经济变化影响；在财政政策及访港旅客的带动下，预期明年经济增长仍可达2%。
--电子钱包公司TNG取得金管局的储值支付工具牌照后宣布推出即时全球滙款服务，经过认证的至尊会员（SVIP）将可滙款至中国、新加坡、越南、印尼、菲律宾等12个国家，最快15分钟内可在当地邮局或者当舖取款，另外亦可在银行取款。
--渣打集团 透过私募投资持股的印尼能源公司Maxpower Group涉嫌行贿以取得合约，美国司法部正调查渣打是否要为未有阻止有关不当行为而负责。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583