《中国重要政经日程》--9月28日-10月29日

--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。

*--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。