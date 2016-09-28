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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 08:30 BJT

中港个股：中海集运筹划定向增发A股，A股停牌而H股照常交易

路透上海9月28日 - 中国中海集装箱运输股份有限公司 周二晚公告称，因公司筹划非公开发行A股事项，公司A股将于周三起停牌，H股则继续交易。

公告指出，公司将按相关规定，积极推进本次定向增发事宜，并于A股停牌之日起10个交易日内公告并复牌。

随着中远集团和中海集团合并重组，两集团旗下的上市公司亦进行了重组和重新定位，例如中海集运将由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

中海集运A股周二收报3.98元，过去一个月累计微跌0.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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