中港个股：中海集运筹划定向增发A股，A股停牌而H股照常交易

随着中远集团和中海集团合并重组，两集团旗下的上市公司亦进行了重组和重新定位，例如中海集运将由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。