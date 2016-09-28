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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 08:49 BJT

国际油市：油价上涨，因行业数据显示美国原油库存意外减少

“阿尔及尔会议不会达成协议的可能性越来越大，OPEC目前在朝着11月的正式会议努力，”澳新银行周三在报告中称。

0026GMT，美国原油 升0.27美元报每桶44.94美元，上日收低1.26美元或2.7%。

布兰特原油 涨0.32美元报每桶46.29美元，上日结算价跌1.38美元或2.9%。

美国石油协会(API)公布数据显示，9月23日止当周原油库存下降75.2万桶至5.064亿桶。市场预期为增加280万桶。油价从中获得支撑。

市场在等候美国能源部能源资料协会(EIA)今日稍晚公布的官方库存报告，以确认库存是否连续第四周意外下降。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 杜明霞/李爽/王丽鑫)

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