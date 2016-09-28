主要国家经济指标预测--9月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日(四) 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 268.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 267.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加14 增加11.81 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加25.50 增加26.65 抵押贷款批准件数(件) 60,150 60,912 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区企业景气指数 9月 0.05 0.02 经济景气指数 103.5 103.5 工业景气指数 负4.1 负4.4 服务业景气指数 10.0 10.0 消费者信心指数终值 负8.2 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 3.3 生产者通胀预期指数 -- 负0.8 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.6% +0.4% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 8月初值 -- 逆差587.8 趸售(批发)库存 8月初值 -- 持平 1230 美国企业获利 第二季修正值 -- -2.4% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.3% +1.1% 最终销售 +2.5% +2.4% 消费者支出 -- +4.4% GDP平减指数 +2.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +2.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 26.0 25.2 四周均值(万人) -- 25.85 续请失业金人数(万人) 9月17日当周 213 211.3 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 8月 持平 +1.3% 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 10月 -- 77 2145 新西兰建筑许可 8月 -- -10.5% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 +2.0% +1.6% 工业生产(较前月) -0.5% +1.4% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负5 负7 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.5% -0.5% 所有家庭支出(较前月) -1.0% +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -0.4% -0.5% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -0.4% -0.4% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 8月 1.37 1.37 失业率 3.0% 3.0% 2350 日本工业生产 8月初值 +0.5% -0.4% 一个月预估值 -- +4.1% 两个月预估值 -- -0.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 10.0 10.2 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 1.53 0645 法国消费者信心指数 9月 97 97 0800 意大利企业信心指数 9月 101.9 101.0 0800 意大利消费者信心指数 9月 108.7 109.1 0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 持平 -- (较上年同期) +0.6% -- 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 527.1 -- 抵押贷款再融资指数 2273.2 -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 8月 持平 -1.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.4% -0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.0% -1.1% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.6% -0.2% 2100 韩国消费者信心指数 9月 101.7 -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超11,786 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,117 -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -2.1% -1.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹/王洋 审校 张明钧)