中国个股：小康股份称聘请特斯拉原CEO担任公司新能源汽车顾问

路透上海9月28日 - 中国重庆小康工业集团股份有限公司 周二晚公告称，为推进公司电动车战略的实施，美国全资子公司SF MOTORS近日聘请美国特斯拉电动汽车（Tesla Motors） 的联合创始人和第一任首席执行官（CEO）马丁·艾伯哈德担任公司新能源车顾问。

SF MOTORS主要业务包括新能源汽车的设计、开发、制造和销售等。马丁.艾伯哈德将为该公司新能源汽车的产品定位、开发、技术创新（特别是产品工程和品牌形象）等方面提供顾问服务，帮助公司新能源汽车获取在全球市场（尤其是美国和中国市场）具有竞争优势。