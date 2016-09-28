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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 09:02 BJT

中国个股：小康股份称聘请特斯拉原CEO担任公司新能源汽车顾问

路透上海9月28日 - 中国重庆小康工业集团股份有限公司 周二晚公告称，为推进公司电动车战略的实施，美国全资子公司SF MOTORS近日聘请美国特斯拉电动汽车（Tesla Motors） 的联合创始人和第一任首席执行官（CEO）马丁·艾伯哈德担任公司新能源车顾问。

SF MOTORS主要业务包括新能源汽车的设计、开发、制造和销售等。马丁.艾伯哈德将为该公司新能源汽车的产品定位、开发、技术创新（特别是产品工程和品牌形象）等方面提供顾问服务，帮助公司新能源汽车获取在全球市场（尤其是美国和中国市场）具有竞争优势。

公告称，马丁.艾伯哈德的加盟，将有助于提升公司新能源汽车产品定位与研发水平，以及加速推进纯电动乘用车建设项目的落地实施。

小康股份7月宣布，计划通过全资子公司东康新能源投资25.07亿元人民币建设纯电动乘用车项目，项目建成投产后，设计年产新能源乘用车5万台，设计年产电驱动及电池系统6万套。公司计划于2018年10月完成项目建设。

小康股份主业为汽车整车及发动机等零部件的生产和销售，前八月销售乘用车17.04万辆，商用车5.21万辆。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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