《香港报摘》--其他报纸重要消息9月28日

**明报**

--汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜接受本报专访时表示，汇控 仍计划明年人民币国际化收入可达20余亿美元，当中包销海外人民币债券是重要一环。

--专门处理企业传承及股权纠纷个案的大承谘询首席执行长何华真表示，民企因为估值不够高而寻求回归内地上市并不容易，亦不太实际，反而应要在香港购并操作方面提高认知程度。

**星岛日报**

--金管局发表半年度报告指出，本港物业市场有回稳迹象，但楼市前景变得更不明朗。

--自一手销售规例实施后，1亿港元以上的大额住宅成交有上升趋势，今年以来录得99宗成交，利嘉阁董事张伟文预料全年的成交数字可达143宗。

**苹果日报**

--翠华 传出股东内哄多时，公司公布，主席李远康向另外两位创办人张汝桃及何庭枝收购其所持翠华控股股东翠发的股份，作价相当于每股翠华1.85港元，较该股停牌前报价高出23%。

--Eldridge Industries发声明称，正与万达文化集团独家洽商出售Dick Clark Productions。后者为「金球奖」、「美国音乐颁奖典礼」等美国娱乐圈主要颁奖礼制作公司。

**东方日报**

--安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣接受访问时称，由于内地药监局打贪后，质素较高的医疗医药企业如雨后春笋，加上医疗保健主题深受投资者青睐，预计集资趋势会持续。

--时计宝 主席兼行政总裁董观明表示，游客减少，港澳区销售跌幅较严重，认为港澳台未来两年零售市道不乐观，预料内地经济低迷持续两年左右才会逐步好转，中港市场需到一八年下半年或有转机。

**文汇报**

--星展银行（香港）董事总经理兼香港区零售银行业务及财富管理总监张云峰称，虽然该部门的投资业务下滑，但因有其他收入平衡支持，今年首8个月整个零售银行和财富管理业务按年仍有单位数的增长，并预期因市况波动减少加上内地经济回稳，对下半年的前景正面。

--深圳市前海地税局推进税务注销业务改革，启用新的注销税务登记流程。（完）

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