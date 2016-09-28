港报财经评论：德银恐变欧洲雷曼，危机随时发酵--信报9月28日

德银恐变欧洲雷曼 危机随时发酵/ 习广思

周一话惊美国总统大选首轮辩论特朗普会爆冷，股市惊定先。昨天早上辩论一开波，见到希拉莉身穿红色套装，十分醒神，股民心都定番啲，大口佬特朗普单人骚时就牙斩斩，点知一有对手同佢斗嘴，就露出马脚，俾希拉莉及主持人盘得两盘，进退失据，捱打收场，个市一路睇直播，一路炒上去，十分过瘾。特朗普此役，反映商人从政之难。

恒指 收市升253点，报23,571点，若非欧洲开市后，德银股价大跌，拖累欧洲股市，港股随时可收复周一的失地。北水仍在长假前继续流入，「港股通」额度用了34%，都算唔错，北水继续扫滙控 及内银等，中小型股相对落后。不过，市场经夏季的低波幅后，踏入9月份，波动性明显增加，所以，入市也是择机而行。

特朗普在首场电视辩论中，表现颇为甩辘。全场不少时间都花在自辩上，包括为何不公开税务纪录， 为何不找数给外判商，为何多年来抹黑奥巴马非美国土生，为何屡次申请破产，累及他人等等，防守也来不及，处于捱打状态。对手希拉莉固然发炮，连辩论的主持人也向他发问一些尖锐的问题。他往往答非所问，例如被问到为何不公开历年交税纪录，他只答年年的税务都有核数，他有很多富贵朋友连这点也没有做；为何屡次申请破产呢？他辩解，利用法律给予的权利，以保障自己、家人、员工及公司利益。

特朗普是商人从政的悲歌。一生从商的人，难免做过一些损人利己之事，在商业社会，利润最大化是正常行为，只要是法规所容，但政治领域的人情道德上，则易被抽秤，特别是做众人之事，过往太多利益轇轕，自然易受政敌攻击，所以，商界巨贾多宁愿幕后做王，鲜有站在前台竞选从政。希拉莉从政30年，自懂有所避忌。特朗普这位政坛初哥，能在初选胜出已是异数，今次跑到选总统的最后直路，弱点开始暴露无遗，前路不易。

经过今次辩论，金融市场应会调节特朗普胜出大选的风险，墨西哥披索在辩论后大升2%，港股及美股期货在辩论开始不久即转跌为升，便反映了这个调节过程。

当然，政治辩论如搏击，特朗普未来两轮电视辩论（10月9日及10月19日）也可能调整策略，转守为攻，抢着攻击希拉莉的问题，如电邮门、克林顿夫妇名下基金的收入等等。虽然今次辩论后民调都显示希拉莉表现较佳，CNN电视的民调结果，62%的受访者说希拉莉较好，而特朗普则只得27%，但未来两轮辩论，特朗普若变阵，大选仍会存变数，金融市场会跟着上上落落。

笔者始终维持周一的论点，建制不易倒，谁当总统也不会带来革命性的改变，所以，不妨借风驶舵，趁市场对特朗普的恐慌，赚它一笔。

市场真正要忧虑的是欧洲银行业。德意志银行昨天股价再创新低，周日德国总理默克尔表示不会拯救该行，亦不会协助德意志与美国监管机构就140亿美元的赔款讲数，市场即时担心德银会否成为欧洲雷曼，爆煲收场，引发另一场金融风暴。德银的信贷违约掉期合约价差已升至2011年欧债危机后的峰顶，比问题多多的意大利银行业还高，该国最大的银行UniCredit违约风险便低过德银。

默克尔的取态，可能有两个原因，一是以可能有金融危机的风险，令美国政府对德银网开一面，咪罚得咁重，试想美方坚持重罚，最后搞出一场新风暴，得不偿失，美国可能「大局为重」；其二，德国坚拒意国政府无条件以公帑注资当地银行业，若此时宣布救德银，岂非自打嘴巴？德银的风险要注意，但暂时又未到决定性时刻。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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