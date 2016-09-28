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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 09:17 BJT

《全球汇市》日圆接近一个月高位，欧洲银行业疑虑致欧元处于守势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1207  1.1213  -0.05  +3.20  1.0860
    美元/日圆            100.58  100.43  +0.15 -16.39  120.30
    欧元/日圆         112.73  112.59  +0.12 -13.60  130.47
    美元/瑞郎            0.9709  0.9707  +0.02  -3.08  1.0018
    英镑/美元            1.3000  1.3020  -0.15 -11.79  1.4738
    美元/加元            1.3209  1.3193  +0.12  -4.55  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6825  6.6828  -0.00  +1.74  6.5680
    澳元/美元            0.7672  0.7666  +0.08  +5.46  0.7275
    新西兰元/美元        0.7283  0.7298  -0.21  +6.71  0.6825
    澳元/日圆         77.170  76.970  +0.26 -11.93  87.620
    新西兰元/日圆     73.280  73.280  +0.00 -10.61  81.980
    英镑/日圆         130.81  130.77  +0.03 -26.19  177.22
    澳元/新西兰元     1.0530  1.0498  +0.30  -1.26  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 杜明霞/侯雪苹/李爽/王颖；审校 李爽/徐文焰/)

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