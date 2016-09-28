港报财经评论：大市上落，候低吸忌高追--经济日报9月28日

大市上落 候低吸忌高追/ 林瑞芬

美国总统大选辩论没有出现特大惊吓，在昨天美股期货回稳之下，港股扭转周一跌势，恒指 昨收报23,571点，升1.1%；国指 收报9,746点，升1.2%，大市成交额647亿港元。

不过，内地央妈收水，继周一净回笼高达2,450亿元人民币（力度6个月最大）之后，昨日收水近1,000亿元人民币，纵有最新公布的企业利润表现回暖，A股表现也平平，受长假期前审慎交投所困。可见，港股反弹之势有限，本周上落争持应是大概事。技术上，恒指料守于23,000楼上结算，国指受制10,000关，料守于9,500楼上结算。

虽然A股昨日对利好的经济数据反应平平，上证 收报2,998点，微升0.6%，但观乎经济敏感股份内银H股，普遍反弹，工行 升2.5%、建行 升1.2 %、农行 升2.4 %、中行 升2%，反映市场不是对近月经济回暖的数据无动于衷，可能要待长假期之后，才在A股市场反映，上证短綫守住2,950应靠谱！

今年8月，铁路货运量实现同比增长1%，为2013年9月货运量连续下跌以来首次录得增长；当月发电量同比增长7.8%。东北证券交运团队认为，本月铁路货运继续强劲反弹，同比增幅将达7.7%。总体上，克强指数显示中国实体经济获得两年来首次强劲反弹。8月经济数据呈回暖迹象，企业利润跟着改善，双喜。国家统计局最新公布，今年首8个月，全国规模以上工业企业实现利润总额4.06万亿元（人民币‧下同），同比增长8.4%，增速比首7月加快1.5个百分点。单计8月份，规模以上工业企业实现利润总额5,348亿元，同比增长19.5%，为今年来月度最高增速，增速比7月份加快8.5个百分点。原因有四：一、工业生产销售增长加快；二、价格继续回升；三、单位成本续降；四、去年同期利润低。

今年来，汽车销售增速大幅回升，以及内房业回升，带动产业链，是支撑经济回暖的主因。工业企业利润回升势头得来不易，惟近月内地楼市炒作又炽热，已引发个别城市出招调控，中央此际面对房价快促上涨，一刀切地出招控升势也是困难，惟有差别化管控城市的房价涨势，这对稳定大局效果较佳。「金九银十」过后，房地产投资回落可能性较大。后续房地产投资回升力若放缓，需由其他方面填补，更重要看政府发力财政政策，推动PPP（公私营合作）项目。经过第一批、第二批直至第三批PPP项目落地，投资恢复高增长，增量投资项目增加到2万亿元并在延续中，寄望持续发挥支持经济作用。

回说港股，可候低收集有「钱」途股份。受惠PPP项目推动的股份中，北控水务 值得留意。本月股价回吐整固待走更远路，在5港元附近收集具投资价值，昨收报5.33港元。北控水务早前公布今年上半年净利润同比升36%。由于今年7至8月公司签订了69.5万吨/天的新项目并获取了127万吨/天的新项目（即将签约），公司把今年新增水务项目目标由300万吨/天上调至350万吨/天。PPP无疑是推手，资料显示，截至8月底，年内共新签约的规模约47亿元，以上均为国家入库的PPP项目。

而PPP项目的风险在提升公司负债率，为降低风险，年初北控水务已提出拟运用基金的模式来投资大规模PPP，公司将作为服务商参与项目建设与运营，在该模式下，公司一方面降低负债率（并非项目投资主体，项目贷款不并表），一方面降低回款风险（作为服务商建设完成后可收到工程款，无需等待政府8至10年回款），由此可打开资金与杠杆层面的限制。

据交银国际引述北控水务管理层指，北控水务已成立三个公私合伙基金，并成为这些基金的一般伙伴。管理层预期，公司不会为公私合伙基金投入任何资金，反之，公私合伙基金的项目建设和经营管理将会是北控水务的主要收入来源。管理层目前预期通州公私合伙基金于今年底成立。交银国际认为公私合伙基金是北控水务为加快收入增长而采取的最终轻资产措施，一旦成为趋势，有助促进2017年后水环保再生项目的增长。

参考本月券商报告给予北控水务的目标价，光大证券看7.48港元、中银国际看7.5港元、交银国际看7.33港元，中期股价上望重返近去年4月高位约7.4港元水平，候5港元左右收集，潜在升幅近5成，以4.5港元止蚀。

此外，有「钱」途而股价正在整固的信义玻璃 ，也值得等机会收集。今年内地房价上升刺激建筑活动，相信相关对玻璃需求，在2017至2018年持续浮现。月内摩根大通公布的报告就把信义玻璃下半年浮法玻璃的毛利率预期上调4个百分点至28%，又预期2017年毛利率持续稳健，目标价由8.2港元上调至9.3港元。另有RHB调研，今年首9个月浮法玻璃价格按年升10%，高于上半年度5.9%升幅，而天然气成本于今年首8个月仍有跌幅，这有利于毛利攀升，目标价8.4港元。技术上，信义玻璃于6.5港元支持力料强，候回吐至近50天綫6.7港元收集，目标最少上望8港元，昨收报7.14港元。（完）

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