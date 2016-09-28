港报社评：终院裁决或引挑战，城规准则不应降低--明报9月28日

终审法院就希慎兴业上诉案，裁定城规会就分区大纲图设定发展高度限制时，须考虑《基本法》保障私有产权的条文，在公衆利益与私有产权之间做好「相称性分析」，因此发回城规会重议希慎的申诉。终院的裁决，并非否定城规会在分区规划可加入参数限制，客观上则衍生了发展商可以保障私有产权为由，有更多空间挑战城规会的决定。裁决对城市规划带来什么影响，尚待观察事态发展，可预见发展商将更多以司法覆核挑战城规会的决定，增加社会成本和拖慢发展。

2010年，城规会修订分区大纲图，为铜锣湾和湾仔设定新建筑物规划限制，包括高度限制、部分地段辟作行人通道，并预留非建筑物空间等，目的为顾及不遮挡太平山山脊、通风和景观等考虑。本港市区发展密度愈来愈高，从城市规划更合理化出发，这些规限符合整体利益。不过，发展商不满规限，认为影响物业发展的价值；希慎是铜锣湾大地主，提出司法覆核，指规划设限违反了《基本法》第6条和第105条有关保障私有产权的条文。其后，地产建设商会、九龙湾启德大厦重建商也提出类似司法覆核。

上诉庭审理判处希慎得直，主要认同城规会审视时程序不公，颁令重新审议，上诉庭也裁定城规会毋须考虑上述《基本法》条文。希慎就此上诉到终审法院，获颁令城规会的设限须顾及《基本法》保障私有产权的规定。城规会虽然在这场官司失利，不过，终院的裁决并未否定其职能。即是说，城规会仍然有权限制新建筑物的高度，只要在设限时顾及私有产权，做好「相称性分析」，在公衆利益与私有产权利益寻求平衡。 本港城市发展需要更合理规划，就新建筑物规划根据参数设限，是城规会回应社会主流诉求。不过，正如有城规会成员表示规划时不可能罔顾私有产权的权益，问题在于发展商是否认同接受而已。即使城规会认为设限已经在公衆利益和私有产权取得平衡，若发展商追求利益最大化，认为未获平衡体待，多会寻求司法覆核，以打官司解决。建筑物愈高，价值愈高，发展商的追求与社会主流诉求，存在根本矛盾。

按照终院的裁决，城规会须重新审议铜锣湾和湾仔分区大纲图，届时城规会坚持原则或向发展商让步，将有分晓。然而，终院的裁决已经引发地产业界遐想，有人因此认为，这次案例可增加同类司法覆核申请的胜算。看来，无论城规会日后制订怎样的分区大纲图，以至个别新建筑物之受限，只要地产业界认为私有产权受损害，很大可能会以打官司解决。因此，终院的裁决给地产业界打开了更大空间，让他们可利用司法手段追求更大利益。预期本港在城市规划的社会成本，将更为高昂，或会出现因为一项争议就窒碍区内其他发展的情况，最终会否导致城市景观转趋恶化，已经成为悬念。

城规会面对终院的裁决，须做好两方面工作。首先，城规会重新审议铜锣湾和湾仔分区大纲图时，务须做好程序公义。上诉庭和终院的裁决，都不满意城规会处理希慎申诉的过程。城规会审议希慎申诉当日，会议开了14小时，由早上10时开到超逾半夜，中间只有短暂小休及用膳时间；当日希慎提交了大量文件，终院相信很多委员根本没有时间阅读和消化内容，而长时间会议亦影响精神集中，因此认为城规会没有适当考虑希慎的理据，裁定发还重议。今时今日，社会十分重视程序公义，城规会处理希慎申诉的做法，只要有司法挑战，很难站得住脚。城规会应该汲取教训，重视程序，让各方都有机会和充足时间表达意见和理据。

其次，终院裁决对城市规划的整体影响，现在难以评估。城规会应该研究终院的裁决，然后在实际规划个案中，审视能否以合理准则规划。设若发现准则难以应对挑战，城市规划有可能恶化，则应该研究建议政府修订城规条例，使城规会有足够权力和空间顾及当今城市规划的需要。

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