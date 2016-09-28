中国金融：农发行确保11月发首只绿色金融债券，用于林业开发资源保护

路透北京9月28日 - 中国农业发展银行正在准备首只绿色金融债券的发行工作，以确保11月份成功发行；并计划今年发行100亿元人民币的绿色金融债券，专项用于林业开发和资源保护项目。

中国金融时报周三援引该行2016年主力债券承销商座谈会暨绿色金融债券发行推介会的内容称，明年农发行的绿色金融债券会将范围扩大到水资源保护、光伏扶贫和生态环保等方面。

据报导，1至8月份农发行共发行境内政策性金融债券1.01万亿元，发行量创历史新高，同比增加3,785.4亿元；累计发行204期，无一期“流标”。