中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.07

路透北京9月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.06%至94.07；SDR篮子指数微升至95.07，BIS篮子指数微跌至94.61。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.80%，SDR篮子指数跌3.81%，BIS指数跌6.98%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币

较上日升贬点数 人民币<CNY=PBO 6.6681 -35 C> 欧元<EURCNY=PB 7.4779 194 OC> 日圆<JPYCNY=PB 6.6421 -21 OC> 港元<HKDCNY=PB 0.8599 -5.3 OC> 英镑<GBPCNY=PB 8.6767 -351 OC> 澳元<AUDCNY=PB 5.1132 -279 OC> 新西兰元<NZDCN 4.8618 -151 Y=PBOC> 新加坡元<SGDCN 4.9046 -58 Y=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=PB 6.8695 59 OC> 加元<CADCNY=PB 5.0514 -272 OC> 林吉特<CNYMYR= 0.6173 -18.3 PBOC> 卢布<CNYRUB=PB 9.5742 -107 OC> 泰铢<CNYTHB=CF 5.1883 -44 XS>

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.45，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报94.46，较上日微升0.07%；RXY参考离岸人民币指数 报94.7，较上日微升0.04%；RXY参考在岸人民币指数 报94.7，较上日微升0.09%。