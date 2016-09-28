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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 09:51 BJT

金属期市：期镍守在七周高位附近，因菲律宾关停矿场引发供应疑虑

上海期交所主力期镍合约 上涨0.7%至每吨81,960元人民币(12,288.59美元)，在隔夜市场一度触及六周高位82,980元。

高盛表示，菲律宾政府公布最新的停产令后，“我们对每年60,000吨的镍产能暂停这一基本预期面临的风险偏向上档”。高盛还表示，其作出的镍价短期内将为11,000美元，年底前升至12,000美元的预期也面临上档风险。

另外，LME期铜 上涨0.2%至每吨4,797美元，期铝 下滑0.3%至1,646.50美元。

周二公布的一项调查报告显示，7月美国独栋房屋价格同比涨幅略小于预估，同比增幅则小于前月。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可以升息，且不会威胁美国经济复苏，并称美联储继续不采取行动可能会带来更多损害。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 王丽鑫/杜明霞)

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