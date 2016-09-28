金属期市：期镍守在七周高位附近，因菲律宾关停矿场引发供应疑虑

高盛表示，菲律宾政府公布最新的停产令后，“我们对每年60,000吨的镍产能暂停这一基本预期面临的风险偏向上档”。高盛还表示，其作出的镍价短期内将为11,000美元，年底前升至12,000美元的预期也面临上档风险。