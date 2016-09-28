全球金市：金价扩大上日跌幅，因美元和股市走高

美元指数涨0.14%。亚洲股市周三盘初微升，追随隔夜美股涨势。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二黄金持仓量下降0.22%，至949.14吨，周一为951.22吨。

周二公布的一项调查报告显示，7月美国独栋房屋价格同比涨幅略小于预估，且增幅较上月缩窄。

美国消费者信心改善，服务业调查结果也好于预期。

香港政府统计处周二数据显示，8月自香港流入中国内地的黄金量大跌44.6%，为七个月来最少。月内金价受到美国加息疑虑打压。

俄罗斯最大银行Sberbank 旗下的企业和投资银行部门Sberbank CIB已注册上海黄金交易所会员。Sberbank CIB预计2017年可以向亚洲地区供应50-60吨黄金。

加纳2016年上半年黄金产量增长38.6%至1,993,850盎司，主要受新矿投产提振。上年同期产量为1,438,656盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金