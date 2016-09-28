香港个股：花样年控股落实发行4亿美元五年期优先票据，利率7.375%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月28日 - 中国房地产商花样年控股 周三称，落实发行本金总额4亿美元的五年期优先票据，利率7.375%。
据公告，发行票据估计扣除开支后所得款项净额约3.948亿美元，拟用作为若干现有债务再融资。
票据的发行价为本金额的100%，于2021年10月4日到期，可提前赎回，将自2017年4月4日起每半年支付一次利息。
票据已原则上获准于新加坡交易所上市，预期将获标准普尔评定为B级及穆迪B3级。
国泰君安国际、农银国际、美银美林及中信证券国际资本市场担任票据发售的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
香港时间10:00，花样年跌0.86%，报1.15港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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