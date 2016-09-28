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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 10:06 BJT

香港个股：花样年控股落实发行4亿美元五年期优先票据，利率7.375%

路透香港9月28日 - 中国房地产商花样年控股 周三称，落实发行本金总额4亿美元的五年期优先票据，利率7.375%。

据公告，发行票据估计扣除开支后所得款项净额约3.948亿美元，拟用作为若干现有债务再融资。

票据的发行价为本金额的100%，于2021年10月4日到期，可提前赎回，将自2017年4月4日起每半年支付一次利息。

票据已原则上获准于新加坡交易所上市，预期将获标准普尔评定为B级及穆迪B3级。

国泰君安国际、农银国际、美银美林及中信证券国际资本市场担任票据发售的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

香港时间10:00，花样年跌0.86%，报1.15港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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