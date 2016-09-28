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货币新闻 | 2016年 9月 28日 星期三 10:35 BJT

芝加哥期市：小麦连涨第二日，因澳洲降雨可能影响产量

以下是0137GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%    两日    30日  RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            404.50    0.50  +0.12%  -0.06%  411.02  57
    CBOT玉米            331.75    0.00  +0.00%  -1.41%  333.38  48
    CBOT大豆            948.75   -3.75  -0.39%  -0.65%  973.23  35
    CBOT稻米              9.72  -$0.06  -0.66%  +0.67%   $9.82  51
    美国原油             44.69   $0.02  +0.04%  -2.70%  $45.66  46
    汇率 
    欧元/美元           $1.121 -$0.004  -0.37%  -0.10%    
    美元/澳元           0.7672   0.004  +0.47%  +0.71%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 李爽/李春喜)

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