澳新汇市：澳元持稳于三周高点附近，新西兰元在一个月低点附近挣扎

“0.77美元水平仍难以有效突破，”券商AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna称。

澳元过去几个月曾数次突破过该障碍点位，但每次都又跌落回来。

“但澳元的持续强势证明了其在当前全球环境下获得的支撑，这有利于进一步上涨，”MaKenna称。

继8月份走软后，澳元本月有望录得涨幅。

澳元兑新西兰元 亦上涨，料将创下3月份以来最大月线涨幅；周三上涨0.3%。

澳元兑欧元 持稳，澳元兑日圆 则小幅走高。

新西兰元兑美元 跌0.2%至0.7288；此前新西兰元连续两个交易日上涨，帮助其摆脱本周稍早所及一个月低位0.7221。

新西兰相对较高的收益率仍对本币带来支撑，新西兰元自5月底触及0.6675附近低谷以来一直处于升势。(完)

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