日本股市：日经指数早盘收低1.54%，受日圆走强和除息后股价调整所累

据券商称，多数汽车厂商以美元兑日圆在105日圆的汇价水准计算获利预测；多数电子产品制造商则预测美元兑日圆汇率在110水平。

“看看当前的美元兑日圆汇价水平，企业可能不得不在发布年中财报时调降他们对于美元兑日圆汇价的预测，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

出口类股走低，本田汽车 2.2、富士重工业 及松下 的跌幅均超过2%。

银行及保险类股挫跌，因指标10年前公债收益率仍为负值，打击对固定收益回报敏感的金融机构类股。

三菱日联金融 跌3.0%，瑞穗金融集团 跌3.7%，日本第一生命保险 跌3.0%。