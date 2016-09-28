日本股市：日经指数早盘收低1.54%，受日圆走强和除息后股价调整所累

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
据券商称，多数汽车厂商以美元兑日圆在105日圆的汇价水准计算获利预测；多数电子产品制造商则预测美元兑日圆汇率在110水平。
“看看当前的美元兑日圆汇价水平，企业可能不得不在发布年中财报时调降他们对于美元兑日圆汇价的预测，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。
出口类股走低，本田汽车 2.2、富士重工业 及松下 的跌幅均超过2%。
银行及保险类股挫跌，因指标10年前公债收益率仍为负值，打击对固定收益回报敏感的金融机构类股。
三菱日联金融 跌3.0%，瑞穗金融集团 跌3.7%，日本第一生命保险 跌3.0%。
东证股价指数 跌1.6至1,327.19，JPX日经400指数 跌1.7%至11,876.00。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583