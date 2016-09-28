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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 10:53 BJT

韩国金融市场：韩股小跌焦点转向企业财报，韩元持稳

下跌家数以423支超过上涨的357支。

起亚汽车 下挫近2%，现代百货 涨1.7%。

韩元兑美元 持稳在1,095.5附近，较上日收位1,096.5几无变动。此前因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率前景存疑，韩元走势震荡，现已趋稳。

12月3年期公债期货 涨0.06点，报110.85。

0202 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,095.5 1,096.5

日圆/韩元 10.8759/12 10.9091

韩国公债期货 * 110.85 110.79

韩国综合股价指数 2,057.19 2,062.82

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 汪红英/王琛/孙茉莉; 审校 徐文焰/高琦/李春喜)

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