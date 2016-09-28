版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 10:55 BJT

标题新闻：微软及美银美林就以区块链(blockchain)技术为基础的贸易融资项目进行合作

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐