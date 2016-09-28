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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 11:17 BJT

日本个股：东芝上调上半财年获利预估，因记忆体芯片价格上涨

路透东京9月28日 - 日本电子业巨头东芝 周三表示，预计上半年获利要高于此前预估，因智能手机需求的增长带动了记忆体芯片价格的上扬。

东芝称，目前预计4-9月的上半财年净利为850亿日圆(8.45亿美元)，之前预估为700亿日圆。

东芝还表示，市场对于硬碟机(硬盘驱动器)也表现出强劲需求。(完)

(编译 高琦 审校 王兴亚)

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