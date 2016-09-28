《美国上市公司业绩公布日程表》--9月28日至10月5日

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透9月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年9月28日 BMO PAYX.OQ Q1 2017 Paychex Inc 2016年9月29日 BMO CAG.N Q1 2017 ConAgra Foods Inc 2016年9月29日 BMO ACN.N Q4 2016 埃森哲(Accenture) 2016年9月29日 BMO PEP.N Q3 2016 百事可乐(PepsiCo) 2016年9月29日 20:15 COST.OQ Q4 2016 Costco Wholesale Corp 2016年9月30日 BMO MKC.N Q3 2016 味好美(McCormick) 2016年10月4日 NTS MU.OQ Q4 2016 美光(Micron Technology) 2016年10月4日 BMO DRI.N Q1 2017 Darden Restaurants Inc 2016年10月5日 BMO AYI.N Q4 2016 Acuity Brands Inc 2016年10月5日 BMO MON.N Q4 2016 孟山都(Monsanto) 2016年10月5日 BMO GPN.N Q1 2017 Global Payments Inc 2016年10月5日 BMO STZ.N Q2 2017 Constellation Brands Inc 2016年10月5日 AMC YUM.N Q3 2016 百胜集团(Yum Brands) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍