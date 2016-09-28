中国信用债：交易商协会处分东北特钢，并暂停其债务融资工具相关业务

路透上海9月28日 - 中国银行间市场交易商协会周三称，因东北特殊钢集团未能及时披露2015年年度报告及2016年第一季度财务信息，给予其严重警告处分，同时暂停东北特钢债务融资工具相关业务。

“责令东北特钢立即纠正违规行为，并针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，”交易商协会表示。

公告还显示，东北特钢其他涉嫌违反自律规则的事项仍在调查中，交易商协会将根据调查情况作进一步处理。

据路透统计，今年以来东北特钢在银行间债市发行的债务融资工具中已有九期发生违约，所涉债券发行规模共计57.7亿元人民币，品种包括短融、超短融、PPN(非公开定向债务融资工具)、中期票据。

其中，15东特钢CP001、15东特钢SCP001、15东特钢CP002、14东特钢PPN001、13东特钢PPN001、15东特钢PPN002、13东特钢PPN002和15东特钢CP003均因到期不能足额偿付本息而违约，2018年4月到期的13东特钢MTN2亦因今年未能按期付息而违约。

近期有媒体报道称，辽宁省政府已决定对东北特钢实施破产重整，方案预计9月底面世。 东北特殊钢集团此前曾表示，承诺对2015年所发行的三期短期融资券，以及2013年第二期中期票据 不进行债转股，不逃废债务。 (完)

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