中国债市动态：险资买兴暂退现券收益率微涨，长假将至交投渐淡

路透上海9月28日 - 中国银行间债市周三现券依旧波动不大，其中此前连续出手的保险类机构，今日买兴略有减退，主要利率债收益率微涨，交投则因十一国庆长假将至而逐渐转淡。

北京一银行交易员称，长假将至现券交投不旺，10年国开债和国债收益率小涨，幅度在1个基点(bp)左右。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1380%/3.1360%，上日尾盘为3.1305%/3.1275%；相近期限的国债160010最新报价 在2.7500%/2.7350%，上日尾盘为2.7500%/2.7250%。

除新疆两批地方债招标外，今日上午没有其他利率债招标。

公开市场方面，央行稍早共进行了1,500亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,400亿元，28天期100亿元，完全对冲当日到期量。