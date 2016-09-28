中国债市动态：险资买兴暂退现券收益率微涨，长假将至交投渐淡

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月28日 - 中国银行间债市周三现券依旧波动不大，其中此前连续出手的保险类机构，今日买兴略有减退，主要利率债收益率微涨，交投则因十一国庆长假将至而逐渐转淡。
北京一银行交易员称，长假将至现券交投不旺，10年国开债和国债收益率小涨，幅度在1个基点(bp)左右。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1380%/3.1360%，上日尾盘为3.1305%/3.1275%；相近期限的国债160010最新报价 在2.7500%/2.7350%，上日尾盘为2.7500%/2.7250%。
除新疆两批地方债招标外，今日上午没有其他利率债招标。
公开市场方面，央行稍早共进行了1,500亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,400亿元，28天期100亿元，完全对冲当日到期量。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.580元，近持平于上日结算价；10年期国债主力合约T1612 收报101.150元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583