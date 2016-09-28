《路透晚报》--9月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：预计四季度经济增长6.6%左右，全年6.7%左右--社科院

中国社科院财经战略研究院发布报告预计，中国四季度经济增长6.6%左右，消费物价指数上涨2.1%左右。全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。

--路透调查：中国9月官方制造业PMI预计持平于50.4，保持温和扩张态势

路透综合30家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.4，同上月持平，显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为，目前经济自主增长动力仍较弱，未来将面临较多不确定因素。

--中国能源：政府通知主要煤企再增产动力煤，以缓解供应短缺--消息

据两位消息人士称，中国发改委通知74家周一参加会议的煤炭企业每日再增产50万吨动力煤，以缓解冬季前的供应短缺问题。

--中国经济：消费者信心创三个月新高，受个人经济状况预期转好支持--调查

澳洲西太平洋银行（Westpac）发布调查称，中国9月消费者信心达到三个月新高，受到对未来个人经济状况预期好转的支持。

--中国反腐：河钢集团副总经理王洪仁涉嫌严重违纪，接受组织调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站公布，河北钢铁集团有限公司副总经理、党委常委王洪仁涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。

--中国房地产：杭州上调二套房首付比例至五成，暂停市区购房入户

中国杭州市住房保障与房产管理局宣布，在前期重启限购与出台土拍新政基础上，杭州自周三（28日）起上调二套房首付比例至50%，并暂停市区购房入户政策，以维护房地产市场持续健康发展。

--路透专访：中国PPI和利润改善为经济触底信号，但仍要防范金融风险--专家

中国中银国际研究公司董事长曹远征表示，中国最近PPI跌幅持续收窄以及企业利润的改善，从微观基础上彰显中国经济正在触底，不过由于受产能过剩等问题限制，中国经济短期难现反弹，且仍要防范金融风险。

【金融】

--中国外汇：近期境外央行等机构增加境内人民币债券资产配置--央行微博

中国人民银行官方微博周二称，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置，中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。

--中国金融：农发行确保11月发首只绿色金融债券，用于林业开发资源保护

中国农业发展银行正在准备首只绿色金融债券的发行工作，以确保11月份成功发行；并计划今年发行100亿元人民币的绿色金融债券，专项用于林业开发和资源保护项目。

--香港金融：CNH存贷款及跨境贸易业务全线收缩，未来业务仍受汇率疲弱之阻力

香港金管局周二发布报告显示，今年上半年香港银行业的人民币业务全面收缩，截止6月底，除存款较上年末大幅下降二成外，贷款也减少3.4%，人民币的贸易结算额减少了35%。

--《独家新闻》Permira接近达成协议收购东亚银行旗下卓佳--消息

消息人士称，私募股权投资公司Permira对东亚银行旗下股份过户登记业务卓佳(Tricor)的收购出价为7.5-8亿美元，一举成为优先竞标者。此前长达六个月的投标，吸引到中国主要保险业者及其他公司的买兴。

--台湾个股:兆丰银不会关纽约分行，将检讨高风险区分行是否裁并--董事会

兆丰银行纽约分行遭到美方1.8亿美元重罚，兆丰金控旗下银行董事长张兆顺周三指出，因美方在法遵的标准要求非常高，未来法遵成本将会提高，但不会关闭兆丰纽约分行，惟将检视”高风险”地区的分行，视情况裁并或关闭。

--投行观点：中国MPA评估体系时点可借鉴准备金的平均法进一步完善--中金

中国大型投行--中金公司最新研报称，中国央行今年引入宏观审慎评估（MPA）体系还有待完善。目前MPA评估使用的主要是月末和季末数据，因此时点效应在所难免。至少从目前来看，MPA是季末流动性条件不确定性的来源之一，可能放大季节性冲击。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

业内人士周三透露，中国央行公开市场今日将共进行1,500亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,400亿元，28天期100亿元，完全对冲当日到期量。

--《中国债市每日综述》保险买盘退潮现券收益率略反弹，交投意兴阑珊

随着持续多日的保险买盘暂时退潮，中国银行间债市现券收益率略有反弹，不过幅度相当有限，国债期货则几近收平；而国庆长假将至，机构交投意愿持续下降，交易更显淡静。银行间市场主要回购利率普涨，资金面延续偏紧局面。

--中国信用债：交易商协会处分东北特钢，并暂停其债务融资工具相关业务

中国银行间市场交易商协会称，因东北特殊钢集团未能及时披露2015年年度报告及2016年第一季度财务信息，给予其严重警告处分，同时暂停东北特钢债务融资工具相关业务。

--新债招标：新疆3-10年专项地方债利率较投标区间上浮5-12bp--业内人士

业内人士透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的三、五、七、10年专项地方债，中标利率2.46%、2.61%、2.87%和2.85%，较投标区间下限分别上浮5、5、12、12个bp(基点)。稍早发行的三、五、七、10年一般地方债，中标利率与同期限专项债相同

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走贬，大行疑似放松值守汇价跌破6.67关口

人民币兑美元即期早盘小幅走贬，汇价弹性略有增加，中间价亦小幅调降。交易员称，国庆长假临近，市场上买盘依旧占上风，但消息面波澜不兴，市场缺乏方向。临近中午时大行疑似放松值守，即期汇价跌破6.67。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线下行，因假期因素短端对长端支撑不再

中国境内美元/人民币掉期曲线下行，离岸掉期曲线继续大幅回落。交易员称，因跨季和假期因素短端人民币资金面偏紧，但大行的卖盘依然存在，二者制衡下近期境内掉期曲线较为平稳。但今日之后短端交割日期亦在下月，对长端的支撑不再，今日长端有所下行。

--全球金融：CLS将打造新结算服务，涵盖人民币在内的六种新货币

汇市结算系统CLS将与领先的金融机构共同致力于一项新结算服务，将允许交易银行及企业更轻松地对各类货币交易进行结算，包括现有核心业务未涵盖的六种货币。新系统将帮助银行以CLS之前并不涉及的六种新货币结算相互之间的交易活动，包括人民币、俄罗斯卢布、波兰兹罗提和土耳其里拉在内。

--中国外汇：管理人民币汇率预期需稳定内外汇差，并扩大对波动的容忍--专家

上海证券报刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场汇率波动和进一步推动人民币国际化。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.07

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.06%至94.07；SDR篮子指数微升至95.07，BIS篮子指数微跌至94.61。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小跌，节前观望气氛致成交创近四个月新低

中国股市沪综指收市小跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，虽然昨日尾市大盘出现反弹，但今日股指略有高开后，续升力量不足，在国庆节前观望气氛主导的情况下，大盘基本维持窄幅波动走势。

--中港证券：深港通日内公布细节，冀11月初给出开通日期--港交所CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加称，深港通准备工作处于最后阶段，希望日内公布更多细节，并于11月初给出开通日期。

--中国个股：中钢国际称母公司中钢集团债务重组方案已获批

中国中钢国际工程技术股份有限公司公告称，收到控股股东中国中钢集团公司通知，在国家政府部门的指导、支持下，在各相关方的共同努力下，中钢集团债务重组方案正式获得批准。

--香港新股：国泰君安委聘三间投行负责规模至少20亿美元H股IPO--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国大型券商--国泰君安证券已经委聘三间投行负责其规模至少20亿美元的香港H股IPO（首次公开发行）。

--中国个股：联络互动拟斥资17.7亿元，控股美国第二大电商网站

中国联络互动信息科技股份有限公司宣布，拟以现金收购美国第二大电商网站Newegg.Inc的55.7%权益，标的资产交易价格为26,417.42万美元，折合人民币约17.7亿元，以加快公司进入智能硬件领域的步伐。

--中国投资：凯雷投资集团预期随着中国经济放缓，控股权收购将增加

凯雷投资集团(Carlyle Group)CG.O预期私募股权公司及其他投资者将扩大在亚洲进行公司控股权收购，而不再只是买进少数股权，其中尤以中国为最，因为经济成长放缓可能说服更多企业主售股。

--香港个股：花样年控股落实发行4亿美元五年期优先票据，利率7.375%