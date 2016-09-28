中国汇市：人民币早盘小幅走贬，大行疑似放松值守汇价跌破6.67关口

* 人民币早盘小幅走贬

* 假日前买盘依然占据上风

* 入篮SDR对汇市料影响有限

* 大行疑似放松值守汇价跌破6.67

路透北京9月28日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，汇价弹性略有增加，中间价亦小幅调降。交易员称，国庆长假临近，市场上买盘依旧占上风，但消息面波澜不兴，市场缺乏方向。临近中午时大行疑似放松值守，即期汇价跌破6.67。

他们并指出，尽管人民币入篮SDR（特别提款权）对汇市难有直接影响，但不排除监管层在此前后放松维稳的可能，毕竟作为国际货币的要求是更加市场化。近日两地点差有所扩大，监管层或有收窄点差的意图。

“大行突然在这个时点放松有点奇怪，马上就10月1日了，又是放假又是SDR的。”一中资行交易员称，“不过之前汇价不动自营都没什么机会，现在估计能有机会交易了。”

他并表示，中午市场的流动性不好，offer和bid的价差很大，大行提供的资金也不是很多。

上海证券报周三刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场汇率波动和进一步推动人民币国际化。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.6716元,上日收报6.6684元，夜盘终报6.6695元。今日人民币兑美元中间价 报6.6681元，上日中间价为6.6646元。人民币兑美元即期成交额 为133.84亿美元，上日半日为137.99亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周三持于一个月高位附近；欧元回落，受对欧洲金融系统体质的担忧影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8295元, 上日尾盘为6.8225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6841元, 上一交易日尾盘报6.6839元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6694，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4728、6.6327和8.6668。