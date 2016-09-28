中国汇市：人民币早盘小幅走贬，大行疑似放松值守汇价跌破6.67关口

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘小幅走贬
* 假日前买盘依然占据上风
* 入篮SDR对汇市料影响有限
* 大行疑似放松值守汇价跌破6.67
路透北京9月28日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，汇价弹性略有增加，中间价亦小幅调降。交易员称，国庆长假临近，市场上买盘依旧占上风，但消息面波澜不兴，市场缺乏方向。临近中午时大行疑似放松值守，即期汇价跌破6.67。
他们并指出，尽管人民币入篮SDR（特别提款权）对汇市难有直接影响，但不排除监管层在此前后放松维稳的可能，毕竟作为国际货币的要求是更加市场化。近日两地点差有所扩大，监管层或有收窄点差的意图。
“大行突然在这个时点放松有点奇怪，马上就10月1日了，又是放假又是SDR的。”一中资行交易员称，“不过之前汇价不动自营都没什么机会，现在估计能有机会交易了。”
他并表示，中午市场的流动性不好，offer和bid的价差很大，大行提供的资金也不是很多。
上海证券报周三刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场汇率波动和进一步推动人民币国际化。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.6716元,上日收报6.6684元，夜盘终报6.6695元。今日人民币兑美元中间价 报6.6681元，上日中间价为6.6646元。人民币兑美元即期成交额 为133.84亿美元，上日半日为137.99亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元周三持于一个月高位附近；欧元回落，受对欧洲金融系统体质的担忧影响。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8295元, 上日尾盘为6.8225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6841元, 上一交易日尾盘报6.6839元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6694，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4728、6.6327和8.6668。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583