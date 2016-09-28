中国货币市场：回购利率普涨资金延续紧平衡，机构跨季需求仍旺盛

路透上海9月28日 - 中国银行间市场周三主要回购利率普涨，资金面延续偏紧局面。继 前两日大额净回笼后，今日公开市场资金投放量完全对冲到期量，隔夜资金供给较上日稍显 改善；不过因大行资金融出相对平稳，且国庆长假临近，跨季需求仍然旺盛，流动性整体未 脱紧平衡状态。 “今天感觉市场还好，隔夜还成，挤挤就能借到，跨季资金还是紧张，我家缺口比较大 ，所以今天借了很多，” 上海一银行交易员称。 他并表示，长假前剩下不到三个交易日，现在七天资金最为紧俏，基本没人出，部分非 银机构拆入14天。目前跨季仍是市场需求主力，剩下几天的资金面就看机构备付资金准备情 况。 因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。 华东一银行交易员谈到，国庆节假日和跨季还是有点压力，但是也没有特别大，很多机 构都是对价格有挑剔，所以等着下午或者最后两天供给是不是会改善。 “隔夜偏紧，其它期限贵啊，压力也不是非常大，最后几天可能会松点，所以我还在扛 ，” 他称。 央行公开市场今日共进行1,500亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,400亿元，28天期 100亿元，完全对冲当日到期量。而本周前两日公开市场净回笼累计达3,401亿元；据路透统 计，本周公开市场共有9,150亿元逆回购到期。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2952 2.2070 +8.82 七天 2.6049 2.4922 +11.27 14天 2.8466 2.6472 +19.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.5200 2.9350 +358.50 七天 6.3300 6.4950 -16.50 14天 3.5500 3.3400 +21.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.2000 +10.00 七天 2.6000 2.4900 +11.00 14天 3.2000 2.7500 +45.00 Shibor 其中:隔夜 2.1780 2.1660 +1.20 七天 2.4760 2.4590 +1.70 三个月 2.8015 2.8025 -0.10 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)