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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 12:21 BJT

中国货币市场：回购利率普涨资金延续紧平衡，机构跨季需求仍旺盛

路透上海9月28日 - 中国银行间市场周三主要回购利率普涨，资金面延续偏紧局面。继
前两日大额净回笼后，今日公开市场资金投放量完全对冲到期量，隔夜资金供给较上日稍显
改善；不过因大行资金融出相对平稳，且国庆长假临近，跨季需求仍然旺盛，流动性整体未
脱紧平衡状态。
             
    “今天感觉市场还好，隔夜还成，挤挤就能借到，跨季资金还是紧张，我家缺口比较大
，所以今天借了很多，” 上海一银行交易员称。    
    
    他并表示，长假前剩下不到三个交易日，现在七天资金最为紧俏，基本没人出，部分非
银机构拆入14天。目前跨季仍是市场需求主力，剩下几天的资金面就看机构备付资金准备情
况。
    
     因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
         
    华东一银行交易员谈到，国庆节假日和跨季还是有点压力，但是也没有特别大，很多机
构都是对价格有挑剔，所以等着下午或者最后两天供给是不是会改善。
    
    “隔夜偏紧，其它期限贵啊，压力也不是非常大，最后几天可能会松点，所以我还在扛
，” 他称。
                        
    央行公开市场今日共进行1,500亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,400亿元，28天期
100亿元，完全对冲当日到期量。而本周前两日公开市场净回笼累计达3,401亿元；据路透统
计，本周公开市场共有9,150亿元逆回购到期。 
        
    以下为主要货币市场利率报价：   
    
     北京时间12:00             今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.2952     2.2070      +8.82
         七天      2.6049     2.4922      +11.27
         14天     2.8466     2.6472      +19.94
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     6.5200     2.9350      +358.50
         七天     6.3300     6.4950      -16.50
         14天    3.5500     3.3400      +21.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.3000     2.2000      +10.00
         七天   2.6000     2.4900      +11.00
         14天  3.2000     2.7500      +45.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.1780     2.1660      +1.20
         七天       2.4760     2.4590      +1.70
         三个月     2.8015     2.8025      -0.10
    -----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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