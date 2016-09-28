路透基点：大太平洋金融将贷款规模降至1亿美元--TRLPC

路透香港9月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部在美 国的大太平洋金融公司(Grand Pacific Finance Corp)将其三年期贷款规 模从1.2亿美元的目标，削减至1亿美元。 贷款包括A档4,000万美元的定期贷款，以及B档6,000万美元循环贷款 ，台湾银行担任牵头行兼簿记行。 大太平洋金融是台湾中租迪和股份有限公司的子公司，预计中租迪和 将为这笔贷款提供担保。 财务约定事项包括最高杠杆比率为4倍，利息保障倍数为1.2倍或更高 ，调整后的最低有形资产净值为2,800万美元。 资金将用于再融资和运营资本用途，预计会在周五签署。(完)