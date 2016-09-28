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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 12:56 BJT

路透基点：大太平洋金融将贷款规模降至1亿美元--TRLPC

路透香港9月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部在美
国的大太平洋金融公司(Grand Pacific Finance Corp)将其三年期贷款规
模从1.2亿美元的目标，削减至1亿美元。
    
    贷款包括A档4,000万美元的定期贷款，以及B档6,000万美元循环贷款
，台湾银行担任牵头行兼簿记行。
    
    大太平洋金融是台湾中租迪和股份有限公司的子公司，预计中租迪和
将为这笔贷款提供担保。
    
    财务约定事项包括最高杠杆比率为4倍，利息保障倍数为1.2倍或更高
，调整后的最低有形资产净值为2,800万美元。
        
    资金将用于再融资和运营资本用途，预计会在周五签署。(完)

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