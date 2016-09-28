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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 13:45 BJT

泰国央行：经济放缓促使央行为日后保留“政策空间”--会议记录

这些风险因素“可能严重影响泰国贸易伙伴国的复苏，及泰国增长动能的延续，”会议记录显示。

据会议记录，委员会感到“一旦这些风险成真，保留政策空间以缓冲潜在影响，这样做很重要”。

虽然委员会预计2016年经济增长预可能略快于之前预期，但下半年增长幅度料略放缓。

“继稍早加速后，民间消费增长动能显露放缓迹象，归咎于制造业获利已经走软，以及民间信心疲弱，”会议记录称。(完)

(编译 王颖/艾茂林; 审校 白云)

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