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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市下挫，美元小涨

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* 美元/日圆涨0.21%，澳元/美元升0.12%，新西兰元/美元跌0.29%，美元/加元升0.16%

* 英镑/美元跌0.15%，美元/印尼卢比跌0.19%，美元/人民币持平，美元/韩元跌0.19%

* 日经指数跌1.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.13%，美国原油期货涨0.27%，10年期日债收益率为负0.09%，10年期美债收益率为1.565%

* 美国大选首场辩论后，希拉里克林顿寻求保持领先势头，让特朗普继续处于守势

* 意大利下调经济增长预估并上调赤字 (完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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