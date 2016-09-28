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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 15:57 BJT

《独家新闻》优步将转战货运市场，目标锁定长途卡车运输

一家公司的高管告诉路透，优步已就承接其公司的货物运输业务与其接触，指出优步近期大肆进行卡车运输技术类的招聘和推广。

优步计划最终令年均价值7000亿美元的卡车运输行业转型，该行业竞争激烈但过于分散化，因利润过低而昭着。优步在挑战该行业的既有参与者，其中包括公开上市企业第三方物流企业C.H. Robinson 和 XPO Logistics ，以及众多小型卡车运输公司。

今年早些时候，Otto取得了美国运输部以及加州机动车辆管理局的汽车运输许可，上月优步的并购交易结束后11天，Otto未能取得长途运输业务的新许可，表明该公司或将其车队扩充到15辆卡车。

Ron告诉路透，Otto还计划与货运行业合作，优步已与“数千”名自营卡车司机进行了接触。

“我们在与所有人商讨，”他说道。“我们不想仅仅为了技术而开发技术。”(完)

(编译 王颖/王琛；审校 高琦)

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