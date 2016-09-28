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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 14:19 BJT

新兴汇市：欧洲银行业担忧打压亚洲汇市人气，印尼卢比和韩元持坚

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.56    100.43   -0.13  +19.63    120.30
    坡元            1.3602    1.3598   -0.03   +4.21    1.4175
    台币          31.432    31.432   -0.00   +5.20    33.066
    韩元           1094.50   1096.50   +0.18   +7.35   1174.95
    泰铢             34.61     34.58   -0.09   +4.07     36.02
    菲律宾披索       48.19     48.17   -0.04   -2.68     46.90
    印尼卢比      12925.00  12950.00   +0.19   +6.65  13785.00
    印度卢比       66.46     66.48   +0.04   -0.46     66.15
    马币            4.1340    4.1220   -0.29   +3.77    4.2900
    人民币          6.6704    6.6695   -0.01   -2.67    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/杜明霞/汪红英；审校 王兴亚/孙茉莉/王洋)

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